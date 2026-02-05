ΕΟΚ: Σοκ και απέραντη θλίψη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου

Οnsports Τeam

Συγκλονισμένο είναι το ελληνικό μπάσκετ από τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου, με την ΕΟΚ να εκφράζει την απέραντη θλίψη της και τα θερμά της συλλυπητήρια.

Σε πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό μπάσκετ, με την ΕΟκ να εκδίδει συλληπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Αναλυτικά:

Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2.