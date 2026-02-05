Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7

Οnsports Τeam

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7».