Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 14:18
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7

Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν ότι το προσεχή Σάββατο (7/2, 13:30) θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
«Ο Άρης θέλει παίκτη από τη Φιορεντίνα»
29 λεπτά πριν «Ο Άρης θέλει παίκτη από τη Φιορεντίνα»
SUPER LEAGUE
Μια αγωνιστική τιμωρία στην ΑΕΚ από την ΔΕΑΒ!
40 λεπτά πριν Μια αγωνιστική τιμωρία στην ΑΕΚ από την ΔΕΑΒ!
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Συμφωνία με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι
1 ώρα πριν Ατρόμητος: Συμφωνία με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7
2 ώρες πριν Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved