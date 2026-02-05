«Ο Άρης θέλει παίκτη από τη Φιορεντίνα»

Οnsports Τeam

Ρεπορτάζ από την Ιταλία θέλει τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Κρίστιαν Κουαμέ στην Φιορεντίνα.

Μια μεγάλη μεταγραφική έκπληξη παλεύουν να κάνουν στον Άρη, λίγο πριν το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ιταλίας ο Άρης έχει κάνει επίσημη κρούση στη Φιορεντίνα για να κάνει δικό του τον 28χρονο εξτρέμ Κρίστιαν Κουαμέ, με τους δύο συλλόγους να έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για να υπάρξει συμφωνία.

Ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα αποκαλύπτει την πρόταση των «κιτρινόμαυρων» και μένει να δούμε αν ή όχι ισχύει κάτι τέτοιο και αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης καταφέρει να κάνει την έκπληξη, κυριολεκτικά στο… νήμα.

Την περσινή σεζόν ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν δανεικός στην Έμπολι, με την οποία είχε εννιά συμμετοχές με ένα γκολ, αλλά πρόκειται για μία περίπτωση που κόστισε 15,5 εκατ. ευρώ στη Φιορεντίνα το καλοκαίρι του 2020 και μέχρι σήμερα μετρά 155 συμμετοχές με 11 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.