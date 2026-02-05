Ολυμπιακός: Κλήθηκε σε απολογία ο Ποντένσε για την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Σε ακρόαση - απολογία από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Ντάνιελ Ποντένσε, για τη συμπεριφορά του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή στα γεγονότα που ακολούθησαν τη λήξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» καλείται να δώσει εξηγήσεις για πράξη παρότρυνσης σε βία, η οποία αφορά περιστατικό επαναφοράς ομπρέλας προς την κερκίδα, μετά τη ρίψη της από φιλάθλους της ΑΕΚ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 10/02/2026, τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΣΤΕΛΟ ΠΟΝΤΕΝΣΕ (Daniel Castello Podence) καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της, αναφορικά με πράξη παρότρυνσης σε βία (επαναφορά ριφθείσης σε βάρος ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, ομπρέλας, προς τους ρίψαντες αυτήν φιλάθλους της ΑΕΚ στην κερκίδα του γηπέδου), περιστατικό που έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ -ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026 στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026».

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε καταθέσει νωρίτερα καταγγελία στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για τη συγκεκριμένη ενέργεια του Ντάνιελ Ποντένσε, επισημαίνοντας πως το περιστατικό έχει καταγραφεί από τις κάμερες του γηπέδου. Σύμφωνα με την «Ένωση», ο Πορτογάλος εξτρέμ φέρεται να πέταξε ομπρέλα προς την κερκίδα που φιλοξενούσε φίλους των γηπεδούχων.

Από την πλευρά της ΑΕΚ τονίζεται ότι στο φύλλο αγώνα το συμβάν αναφέρθηκε με γενικό τρόπο, γεγονός που δεν οδήγησε αρχικά σε κλήση του ποδοσφαιριστή σε απολογία. Για τον λόγο αυτό, το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό προσκομίστηκε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, με αίτημα την άσκηση δίωξης, την κλήση του Ποντένσε σε απολογία και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.