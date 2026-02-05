Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επιβεβαίωση για Λούκασεν από Ολλανδία

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντέρικ Λούκασεν, με ολλανδικό ΜΜΕ να επιβεβαιώνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 30χρονος στόπερ ανήκει στην Πάφο και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά από τους Πειραιώτες για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα «Soccernews.nl», το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι υπαρκτό και τις προσεχείς ημέρες αναμένονται εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα.

Voormalig #PSV- en #AZ-speler Derrick Luckassen kan op de slotdagen van de Griekse transferperiode een stap maken naar topclub #OlympiacosFC. De verdediger zelf staat open voor een overstap naar de koploper van Griekenland. Lees meer via: https://t.co/12r15SmkxN — Mounir Boualin (@MounirBoualin) February 5, 2026

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν σχηματίσει καλή εικόνα για τον Λούκασεν από τη φετινή του παρουσία, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πάφου. Ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε μάλιστα και απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο «Γ. Καραϊσκάκης», γεγονός που επέτρεψε πιο άμεση αξιολόγησή του.

Τη φετινή σεζόν ο Λούκασεν μετρά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Πάφο, έχοντας πετύχει και τέσσερα γκολ. Αγωνίζεται στην Κύπρο από το 2024, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που καθιστά την περίπτωσή του ακόμη πιο ελκυστική.

Ο γεννημένος στην Ολλανδία, με καταγωγή από τη Γκάνα, κεντρικός αμυντικός διαθέτει πλούσια εμπειρία, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Άλκμααρ, Χέρτα Βερολίνου, Άντερλεχτ, Κασίμπασα, Καραγκιουμρούκ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας.