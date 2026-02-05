Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επιβεβαίωση για Λούκασεν από Ολλανδία
INTIME SPORTS
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 16:38
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Πάφος / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επιβεβαίωση για Λούκασεν από Ολλανδία

Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντέρικ Λούκασεν, με ολλανδικό ΜΜΕ να επιβεβαιώνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 30χρονος στόπερ ανήκει στην Πάφο και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά από τους Πειραιώτες για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα «Soccernews.nl», το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι υπαρκτό και τις προσεχείς ημέρες αναμένονται εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν σχηματίσει καλή εικόνα για τον Λούκασεν από τη φετινή του παρουσία, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πάφου. Ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε μάλιστα και απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο «Γ. Καραϊσκάκης», γεγονός που επέτρεψε πιο άμεση αξιολόγησή του.

Τη φετινή σεζόν ο Λούκασεν μετρά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Πάφο, έχοντας πετύχει και τέσσερα γκολ. Αγωνίζεται στην Κύπρο από το 2024, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που καθιστά την περίπτωσή του ακόμη πιο ελκυστική.

Ο γεννημένος στην Ολλανδία, με καταγωγή από τη Γκάνα, κεντρικός αμυντικός διαθέτει πλούσια εμπειρία, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Άλκμααρ, Χέρτα Βερολίνου, Άντερλεχτ, Κασίμπασα, Καραγκιουμρούκ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Άρης: «Κίτρινος» και επίσημα ο Γκαρέ
12 λεπτά πριν Μεταγραφές, Άρης: «Κίτρινος» και επίσημα ο Γκαρέ
BET
Allwyn.gr: Το rebranding του ΟΠΑΠ φέρνει αέρα ανανέωσης και στο online περιβάλλον
28 λεπτά πριν Allwyn.gr: Το rebranding του ΟΠΑΠ φέρνει αέρα ανανέωσης και στο online περιβάλλον
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στην αντεπίθεση - Καταθέτει μηνύσεις και καταγγελίες κόντρα στην ΑΕΚ
45 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στην αντεπίθεση - Καταθέτει μηνύσεις και καταγγελίες κόντρα στην ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στη δράση και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη
55 λεπτά πριν Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στη δράση και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved