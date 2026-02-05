Ολυμπιακός: Στην αντεπίθεση - Καταθέτει μηνύσεις και καταγγελίες κόντρα στην ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική ετοιμάζεται να προβεί ο Ολυμπιακός.

Άμεση φαίνεται πως είναι η αντίδραση των Πειραιωτών στην καταγγελία της Ένωσης σε βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε και για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν όλες τις πληροφορίες για να προχωρήσουν σε καταγγελίες για τα όσα έγιναν στην «Allwyn Arena».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αναμένεται να περάσει στην… αντεπίθεση, αναφορικά με τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά μετά το γκολ του Μεντί Ταρέμι, τις ύβρεις και τις φτυσιές, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, που δέχθηκαν τα μέλη του συλλόγου στη σουίτα, αλλά και την λεκτική επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου σε βάρος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και της Μαρίνας Τσαλή, της μεταφράστριας του Βάσκου.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες στέκονται και στην παρουσία ανθρώπων που ήταν στα αποδυτήρια του γηπέδου και δεν έφεραν διαπιστεύσεις, κάτι που η ΑΕΚ δεν κλήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή. Τέλος, στο Λιμάνι αναφέρουν και για «απειλές από φουσκωτούς και μη διαπιστευμένους όπως ο ξάδερφος του κ. Ηλιόπουλου που χωρίς διαπίστευση έβριζε τους αξιωματούχους και τους παίκτες του Ολυμπιακού».