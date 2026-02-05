Ομάδες

KAE Παναθηναϊκός AKTOR: Συλληπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 13:23
ΜΠΑΣΚΕΤ

KAE Παναθηναϊκός AKTOR: Συλληπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλληπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου. 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλληπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.



