ΑΕΚ για τον Σκουρτόπουλο: «Καλό ταξίδι στο Αιώνιο Φως, Θανάση»

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε η οικογένεια της ΚΑΕ ΑΕΚ για τον ξαφνικό θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλο, ο οποίος είχε υπηρετήσει την ομάδα ως παίκτης και προπονητής.

Αναλυτικά:

Συγκλονισμένη η οικογένεια της «Βασίλισσας» αποχαιρετά ένα επίλεκτο μέλος της.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, πρώην αθλητής μας επί σειρά ετών και πρώην προπονητής μας (ως συνεργάτης του Κόουτς Σάκοτα, αλλά και των Ντούσαν Ίβκοβιτς, Φώτη Κατσικάρη) «έφυγε» από τη ζωή από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 60 ετών.

Και πώς να εξηγήσεις τώρα τα αδιανόητα;

Ο Θανάσης με την ΑΕΚ πανηγύρισε ως μέλος του τεχνικού επιτελείου το πρωτάθλημα Ελλάδος του 2002 και το Κύπελλο Ελλάδος του 2001.

Υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ από το 1982 έως το 1991.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε βοηθός προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ενώ το 2018 ανέλαβε καθήκοντα ως πρώτος. Υπό την καθοδήγησή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε στο Μουντομπάσκετ του 2019, ενώ αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2022 έχοντας ως απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην Αστόρια Μπίντγκοστς στην Πολωνία, στην Εθνική Κατάρ και, από τον Ιούλιο του 2025, βρισκόταν στον πάγκο της πρωταθλήτριας Μογγολίας, Χάσιν Χουλεγούντ.

Η ΑΕΚ BC και ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος εκφράζουν την θλίψη τους, συμμετέχουν στο πανελλήνιο πένθος για τον αδόκητο χαμό του και αποστέλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

Καλό Ταξίδι στο Αιώνιο Φως, Θανάση.