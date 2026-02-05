Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού και για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 60 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Είπε χαρακτηριστικά:

«Ήταν φίλος, στην ηλικία μου. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μόλις μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Πραγματικά ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».