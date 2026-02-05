Ομάδες

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 13:08
EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Έλληνας τεχνικός έδειξε εμφανώς σοκαρισμένος από την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού και για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 60 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Είπε χαρακτηριστικά:

«Ήταν φίλος, στην ηλικία μου. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μόλις μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Πραγματικά ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».



