Μπαρτζώκας: «Ήταν μια ιστορία που δεν τιμάει την εικόνα μου»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την Βίρτους αλλά και για το ανεκδιήγητο σκηνικό στις εξέδρες του γηπέδου της Ντουμπάι B.C.

Στο περιστατικό με τον οπαδό στο Ντουμπάι, όπου άνοιξε διάλογο μαζί του αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη Media Day του Ολυμπιακού, ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή (6/2, 21:15).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο μυαλό μου ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ήταν μία ιστορία που δεν τιμάει την εικόνα μου και δεν είναι για την αισθητική κάποιου που το βλέπει ωραίο. Προφανώς αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο δεν μπορώ να το αναλύσω ή να το διορθώσω.

Γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πάω στα γήπεδα και με βρίζουν. Το να πηγαίνει στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός και να με βρίζουν με δύο ώρες, δυστυχώς χάνω την ψυχραιμία μου και απαντώ. Ο βασικός άνθρωπος που ήταν πίσω από την ιστορία με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη.

Του είπα ότι την αποδέχομαι, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Αυτό που είμαι, είμαι, με τα καλά και τα άσχημα. Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι χαρούμενος, θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω, αλλά για όλους τους ηθικολόγους θα ήθελα να τους ρωτήσω τι συμβαίνει αν έρχεται κάποιος στη δουλειά σας και σας βρίζει επί δύο ώρες.

Ο σύλλογος Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση; Εμείς δεν έχουμε βγάλει ποτέ ανακοίνωση για δικό του μέλος. Δεν έχω πρόβλημα αυτό να το διαχειριστώ, το πρόβλημά μου είναι αν κάποιοι, η αισθητική τους θίχτηκε και αυτό θέλω να τονίσω.

Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και τα μέσα που ελέγχει εδώ και έξι χρόνια, υπάρχει λόγος που γίνεται. Εγώ είμαι χαρούμενος αυτός που είμαι, έχω τουλάχιστον μία σταθερά. Τα μέσα που κάνουν κωλοτούμπες κάθε ημέρα, αυτά πρέπει να ανησυχούν.

Όπως ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα, ούτε η θετική ούτε η αρνητική, αισθάνομαι άβολα. Η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού καταλαβαίνει πράγματα και αυτό με κάνει χαρούμενο».