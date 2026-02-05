Ολυμπιακός: Χωρίς Παπανικολάου και κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Οnsports Τeam

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού για ένα ακόμα παιχνίδι θα μείνει εκτός, όπως και οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το ματς του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αυτό θα είναι το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι που θα λείψει ο Παπανικολάου μετά από εκείνα κόντρα σε Dubai BC, Μπαρτσελόνα και Περιστέρι Betsson για EuroLeague και Stoiximan GBL.

Πέραν του Κώστα Παπανικολάου ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες των Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα που δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.