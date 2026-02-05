Πιέζει ο Ρονάλντο να φύγει από την Αλ Νασρ

Οnsports Τeam

Τα σημερινά γενέθλια του Κριστιάνο Ρονάλντο περνούν σε δεύτερη μοίρα, μιας και ο Πορτογάλος αστέρας προσπαθεί αν βρει τη λύσει να αποχωρήσει από την ομάδα του.

Πρώτο θέμα συνεχίζει να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά για αρνητική είδηση.

Ο Πορτογάλος σέντερ συνεχίζει να βρίσκεται εκτός των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Αλ Νασρ, μιας και έχει αποφασίσει να μην αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας του αφού θέλει να αποχωρήσει άμεσα από αυτή.

Ο 41χρονος, πλέον, επιθετικός μετά από την μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Αχλί, πήρε θέση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας (2/2) εναντίον της Αλ Ριάντ ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Την Τετάρτη (4/2), ωστόσο, εθεάθη να προπονείται κανονικά με την ομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατάσταση μπορεί να έχει επιλυθεί. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Σύμφωνα με το ESPN, μακριά από τα σενάρια που θέλουν τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να πλησιάζει σε συμφωνία με τον σύλλογο, η πραγματικότητα είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θέλει να αποχωρήσει και πιέζει για την έξοδό του μέσω ενός… μποϊκοτάζ. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η τακτική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή (6/2) το απόγευμα, όταν η Αλ Νασρ αντιμετωπίσει την Αλ Ιτιχάντ.