Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποθέωσε την ομάδα της Άρσεναλ τονίοντας ότι είναι απόλυαση να παίζει κόντρα σε αυτή.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε την νίκη επί της Τότεναμ και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του League Cup, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να μην κρύβει τη χαρά του που στον τελικό της 22ας Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι απόλαυση να παίζουμε απέναντι στην Άρσεναλ, την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ίσως και στον κοσμο, για πολλά πράγματα. Για τα στατιστικά, τη σταθερότητα, τις πολλές λεπτομέρειες που ελέγχουν σε ένα ματς.

Για όσο καιρό παίζουμε απέναντί τους, θα γινόμαστε και εμείς καλύτερη ομάδα. Απλά προσεύχομαι να έχουμε όλους τους παίκτες μου υγιείς για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στην Άρσεναλ», τόνισε ο Πεπ Γκουαρδιόλα ενόψει του τελικού, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα μικρό παράπονο:

«Εμείς βέβαια θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Λονδίνο για τον τελικό ενώ η Άρσεναλ θα μας περιμένει εκεί. Όλη την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι να ταξιδεύουμε. Αντίθετα, ποτέ οι αντίπαλοί μας δεν έχουν ταξιδέψει στην βόρεια Αγγλία για έναν τελικό».