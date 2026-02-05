Ομάδες

Ολυμπιακός: Σενάριο για τον Λούκασεν της Πάφου
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 12:17
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σενάριο για τον Λούκασεν της Πάφου

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φαίνεται να βρίσκεται ο στόπερ της Πάφου, Ντέρικ Λούκασεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. 

Παίκτη για το κέντρο της άμυνας αναζητά ο Ολυμπιακός και σενάρια από την Γκάνα φέρνουν στο προσκήνιο τον Ντέρικ Λούκασεν, που αγωνίζεται φέτος στην Πάφο. Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τον 30χρονο στόπερ φέτος και έχουν σχηματίσει καλή εικόνα, ειδικά από την παρουσία του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 

Φέτος μετρά 34 συμμετοχές με την Πάφο σε όλες τις διοργανώσεις και έχει τέσσερα γκολ. Στην Κύπρο αγωνίζεται από το 2024 και το καλοκαίρι λήγε το συμβόλαιό του. Γι’ αυτό έχει μπει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων.



