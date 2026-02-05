O Elite Λάμπρεχτς στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Βέλγος διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, με την ΚΕΔ να φέρνει τον Elite Έρικ Λάμπρεχτς, ενώ για το Άρης-ΠΑΟΚ έρχεται ο γνώριμος Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν.

Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις προσεχείς αναμετρήσεις της Stoiximan Super League και όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό τα βλέμματα είναι στραμένα στο μεγάλο ντέρμπι του Φαλήρου, μεταξύ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού και εν συνεχεία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔ, Ο Βέλγος Elite διαιτητής Έρικ Λάμπρεχτς θα "σφυρίξει" το ντέρμπι "αιωνίων", ενώ στο "Κλεάνθης Βικελίδης" τον αγώνα θα διευθύνει ο γνώριμος Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν.

Αμφότεροι οι διαιτητές βρίσκονται από το... πάνω ράφι της διαιτησίας, με τον Λάμπρεχτες να έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Γιόκε Ντε Βέιρντ, Μόντενι Κέβιν Γιον, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR οι Νάθαν Φρέντρερικ Βερμπούμεν, Σίμον βαλέρε Μπουρντό.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ: Τζήλος (Κορωνάς, Στεφανής, 4ος Μόσχου, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Τσιμεντερίδης (Μπαλιάκας, Στάικος, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)

Άρης-ΠΑΟΚ: Στέγκεμαν (Γκουνς, Μάιμπουμ, 4ος Κατικογιάννης, VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Λάμπρεχτς (Βέιρντ, Μόντενι, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Βερμπούμεν, Μπούρντεντ' Χουΐ)

Λάρισα-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου)

Αστέρας-Βόλος: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Μπουξμπάουμ, 4ος Γιαννούκας, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

Κηφισιά-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)