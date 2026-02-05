Ομάδες

ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 09:31
NBA

ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)

Με κορυφαίους τους Κέλντον Τζόνσον και Βίκτορ Oυεμπανιαμά, οι Σπερς επικράτησαν 116-106 των  Θάντερ, πετυχαίνοντας την τέταρτη φετινή νίκη τους απέναντι στους πρωταθλητές. 

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν την εξαιρετική πορεία τους και το απέδειξαν ξανά απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τους οποίους νίκησαν με 116-106.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη των "Σπιρουνιών" επί των πρωταθλητών του ΝΒΑ. 

Ο Κέλντον Τζόνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 25 πόντους, δίνοντας τον τόνο επιθετικά, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πρόσθεσε άλλη μία γεμάτη εμφάνιση με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελεί τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο χτίζονται οι Σπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς-Νάγκετς 134-127

Ράπτορς-Τίμπεργουλβς 126-128
 

Ρόκετς-Σέλτικς 92-114

 
Μπακς-Πέλικανς 141-137
 
 
Σπερς-Θάντερ 116-106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


