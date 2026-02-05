ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)

Οnsports Τeam

Με κορυφαίους τους Κέλντον Τζόνσον και Βίκτορ Oυεμπανιαμά, οι Σπερς επικράτησαν 116-106 των Θάντερ, πετυχαίνοντας την τέταρτη φετινή νίκη τους απέναντι στους πρωταθλητές.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν την εξαιρετική πορεία τους και το απέδειξαν ξανά απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τους οποίους νίκησαν με 116-106.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη των "Σπιρουνιών" επί των πρωταθλητών του ΝΒΑ.

Ο Κέλντον Τζόνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 25 πόντους, δίνοντας τον τόνο επιθετικά, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πρόσθεσε άλλη μία γεμάτη εμφάνιση με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελεί τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο χτίζονται οι Σπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς-Νάγκετς 134-127

Ράπτορς-Τίμπεργουλβς 126-128