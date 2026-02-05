ΝΒΑ: Το σίριαλ «Giannis» φτάνει στο τέλος του

Οnsports Τeam

Μια ανάσα πριν από την trade deadline και άπαντες στο ΝΒΑ περιμένουν να δουν που θα… κάτσει η μπίλια αναφορικά με τον «Greek Freak».

Αναμφίβολα η υπόθεση της μεταγραφής ή όχι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για πρώτη φορά στα χρονικά, από τους Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί το φλέγον ζήτημα στο ΝΒΑ.

Όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη φημολογία πως η πλευρά του Έλληνα σούπερ σταρ έχει ζητήσει από την ομάδα του Μιλγουόκι να αποχωρήσει, μιας και πλέον ο ίδιος θεωρεί πως οι στόχοι των δύο πλευρών δεν συμβαδίζουν και θέλει να βρει την επόμενη μπασκετική του «στέγη» η οποία και θα του δώσει τη δυνατότητα να κερδίσει και πάλι το στέμμα του πρωταθλητή στο ΝΒΑ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη trade deadline έχει φτάσει στο τέλος της και άπαντες παρακολουθούν από κοντά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τη στιγμή που οι Ουόριορς με την απόκτηση του Κρίσταπς Πορζίνγκις μοιάζουν να έχουν αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς κερδίζουν… έδαφος αναφορικά με τις πιθανότητες παραμονής του Έλληνα σούπερ σταρ στα «Ελάφια».

Ο Σαμς Σαράνια σε τοποθέτησή του για τον Έλληνα φόργουορντ είπε τα εξής:

«Ο Γιάννης έχει πει στους Μπακς πως έχει έρθει η ώρα να φύγει από την ομάδα. Έτσι αναγκάζονται οι Μπακς να ακούσουν προτάσεις ομάδων και να συνεχίσουν τις επαφές με τις ομάδες μέχρι την trade deadline. Το Μαϊάμι, η Μινεσότα, Ουόριορς. Αλλά το ερώτημα είναι να πρέπει να γίνει τώρα η ανταλλαγή ή να συμβεί στην postseason. Αν ο Γιάννης παραμείνει στους Μπακς, θα δημιουργηθεί μια περίεργη κατάσταση με τους στόχους και των δύο πλευρών».