Ολυμπιακός: Διάστρεμμα ο Λαρεντζάκης, δεν παίζει με Βίρτους

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να τραυματίζεται στον αστράγαλο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρολεύκων» και όπως γίνεται κατανοητό θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (21:15).

Ο τραυματισμός του Έλληνα γκαρντ έρχεται να προστεθεί στην λίστα των Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις που βρίσκονται εκτός το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμών.