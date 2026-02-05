Ομάδες

Ολυμπιακός: Διάστρεμμα ο Λαρεντζάκης, δεν παίζει με Βίρτους
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 16:30
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Διάστρεμμα ο Λαρεντζάκης, δεν παίζει με Βίρτους

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να τραυματίζεται στον αστράγαλο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρολεύκων» και όπως γίνεται κατανοητό θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (21:15).

Ο τραυματισμός του Έλληνα γκαρντ έρχεται να προστεθεί στην λίστα των Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις που βρίσκονται εκτός το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμών. 



