Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Όταν η ταχύτητα συναντά τη φύση:Το showcar της McLaren Mastercard Formula1 Team στο δάσος της Φολόης
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:24
AUTO MOTO

Όταν η ταχύτητα συναντά τη φύση:Το showcar της McLaren Mastercard Formula1 Team στο δάσος της Φολόης

Εντυπωσιακές φωτογραφίες με την «υπογραφή» της Allwyn

Η προσμονή κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η επίσημη παρουσίαση του MC40, του νέου αγωνιστικού μονοθεσίου της McLaren Mastercard Formula 1 Team. H προσέγγισή της, μετά τη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, αποτυπώνει τη δύναμη, την καινοτομία και τη φιλοδοξία της. Στο πλευρό της McLaren Mastercard Formula 1 Team θα βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο η Allwyn, official partner τόσο της βρετανικής ομάδας όσο και της Formula 1.

Τα αποκαλυπτήρια του νέου αγωνιστικού αυτοκινήτου της McLaren θα πραγματοποιηθούν στις 9 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν τα δύο επίσημα τεστ στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου). Εκεί, η θεωρία θα δώσει τη θέση της στην πράξη και τα πρώτα συμπεράσματα θα αρχίσουν να γράφονται στο χρονόμετρο.

Κι ενώ η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, o φακός απαθανατίζει το showcar της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε ένα μαγικό σκηνικό φυσικής ομορφιάς. Το showcar της Πρωταθλήτριας Κατασκευαστών, το οποίο μαζί με την Allwyn ταξίδεψε πέρυσι σε όλη την Ελλάδα, έκανε μια στάση και στο δάσος της Φολόης. Το φωτογραφικό αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Άρης: «Κίτρινος» και επίσημα ο Γκαρέ
11 λεπτά πριν Μεταγραφές, Άρης: «Κίτρινος» και επίσημα ο Γκαρέ
BET
Allwyn.gr: Το rebranding του ΟΠΑΠ φέρνει αέρα ανανέωσης και στο online περιβάλλον
27 λεπτά πριν Allwyn.gr: Το rebranding του ΟΠΑΠ φέρνει αέρα ανανέωσης και στο online περιβάλλον
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στην αντεπίθεση - Καταθέτει μηνύσεις και καταγγελίες κόντρα στην ΑΕΚ
44 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στην αντεπίθεση - Καταθέτει μηνύσεις και καταγγελίες κόντρα στην ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στη δράση και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη
54 λεπτά πριν Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στη δράση και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved