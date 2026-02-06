Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»

Οnsports Τeam

Ο CR7 συνεχίζει την αποχή από τις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας του, με τη διοίκηση της ομάδας να του στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει την αποχή του από τους αγώνες της Αλ Νασρ, καθώς έχει διαφορετική άποψη για το πως πρέπει να διαχειρίζεται η ομάδα του το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδαικής Αραβίας, με την όλη στάση του να έχει ενοχλήσει τη διοίκηση της ομάδας, η οποία του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία της απάντησης των Σαουδαράβων αξιωματούχων στον Κριστιάνο Ρονάλντο: