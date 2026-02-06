Ομάδες

Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 11:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»

Ο CR7 συνεχίζει την αποχή από τις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας του, με τη διοίκηση της ομάδας να του στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει την αποχή του από τους αγώνες της Αλ Νασρ, καθώς έχει διαφορετική άποψη για το πως πρέπει να διαχειρίζεται η ομάδα του το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδαικής Αραβίας, με την όλη στάση του να έχει ενοχλήσει τη διοίκηση της ομάδας, η οποία του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία της απάντησης των Σαουδαράβων αξιωματούχων στον Κριστιάνο Ρονάλντο:

  • Οι αποφάσεις για τη διοργάνωση (σ.σ πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας) δεν υπόκεινται στη βούληση κανενός παίκτη, ανεξαρτήτως από το status του.
  • Τα συμβόλαια, οι δαπάνες και η στρατηγική παραμένουν στα χέρια των ίδιων των ομάδων.
  • Η διοργάνωση βασίζεται στην αρχή της ανεξαρτησίας των ομάδων.
  • Τα συμβόλαια και οι δαπάνες διαχειρίζονται από τις ομάδες εντός ενός οικονομικού πλαισίου που στοχεύει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικής ισορροπίας.
  • Οι αποφάσεις που υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων μίας ομάδας δεν μπορούν να ληφθούν από ένα μόνο άτομο.
  • Η προσοχή πρέπει να παραμείνει στο ποδόσφαιρο εντός αγωνιστικού χώρου.


