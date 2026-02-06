Ανακοίνωσε τον Ρομάνο ο ΟΦΗ

Οnsports Τeam

Παίκτης της ομάδας του Ηρακλέιου είναι και επίσημα ο Τιάγκο Ρομάνο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΟΦΗ.

Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης για τον ΟΦΗ. Η ομάδα της Κρήτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου επιθετικού με συμβόλαιο 3,5 ετών.

Η ανακοίνωση

H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Thiago Romano, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2029.

Σε πολύ μικρή ηλικία, ο 19χρονος επιθετικός (γενν. στις 23/6/2006, Buenos Aires), έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του ΟΦΗ, ενώ μέσω της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού , το καλοκαίρι του 2024, αποκτήθηκε από την Inter.

Έχει χριστεί διεθνής με τις “μικρές” ομάδες της Εθνικής Αργεντινής, ενώ μετρά συμμετοχές τόσο στο UEFA Youth League με την Κ19 της Inter, όσο και με την Inter Primavera.

Thiago, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!