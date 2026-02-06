Μονακό: Σε τραγική κατάσταση οι παίκτες - Σκέφτονται απεργία για τις οφειλές

Instagram

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Μονακό, η οποία δείχνει να έχει μπει σε τροχιά ελεύθερης πτώσης μετά και την αποκάλυψη των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που την ταλανίζουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Meridian Sport», οι παίκτες της ομάδας του Πριγκιπάτου παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τουλάχιστον ενάμιση μήνα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στα αποδυτήρια.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εάν δεν καταβληθεί άμεσα, ακόμη και εντός της ημέρας, μέρος των δεδουλευμένων, οι αθλητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Μονακό ενδέχεται να παραταχθεί με την εφηβική της ομάδα στο προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη οδηγήσει την ομάδα σε μεταγραφικό ban, στερώντας της τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόστερ.

Το Πριγκιπάτο έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συνδράμει και να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διάσωση της ομάδας, ωστόσο οι σχετικές συζητήσεις πήραν νέα αναβολή. Από την πλευρά του «παλατιού» ζητήθηκε επιπλέον χρόνος, προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά τα οικονομικά στοιχεία και η συνολική κατάσταση του συλλόγου.

Αγωνιστικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διανύει περίοδο κάμψης, μετρώντας πέντε συνεχόμενες ήττες, γεγονός που την έχει ρίξει στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-12.