Έκλεισε τον Κουαμέ ο Άρης

Οnsports Τeam

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης η οποία συμφώνησε σε όλα με τον Κριστιάν Κουαμέ, με τον παίκτη της Φιορεντίνα να αναμένεται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για να... αλλάξει φανέλα.

Ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με την Φιορεντίνα για την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ, ο οποίος διαθέτει ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό, αγωνιζόμενος για χρόνια στη Serie A.

Πρόκειται για μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και επισήμως σήμερα, με τον παίκτη να φτάνει στην Θεσσαλονίκη για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του πρότεινε η ομάδα του Άρη.

Ο παίκτης θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει για 1,5 χρόνο με τον Άρη.

Πριν 5,5 χρόνια οι "βιόλα" είχαν δαπανήσει 15,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Φιορεντίνα. Τη φετινή σεζόν ωστόσο είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής κι εν τέλει αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Στην Φιορεντίνα μέτρησε συνολικά 155 συμμετοχές με 11 γκολ και 17 ασίστ, ενώ έπαιε σε 168 ματς στη Serie A (18 γκολ/16 ασίστ) και 30 στο Conference League (2 γκολ/7 ασίστ).