Ισραηλινά ΜΜΕ: «Επισφαλής η θέση του Ιτούδη»
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 09:30
EUROLEAGUE

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Επισφαλής η θέση του Ιτούδη»

Σε δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκεται ο Έλληνας τεχνικός λόγω των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων της Χάποελ, αλλά και της προβληματικής εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα του Τελ Αβίβ.

Πολλά είναι τα ρεπορτάζ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σήμερα, στο Ισραήλ και θέλουν τον Δημήτρη Ιτούδη να είναι σε δύσκολη θέση αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ. 

Τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα της ομάδας, σε συνδυασμό με την προβληματική αγωνιστική εικόμα της ομάδας του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας, με τον Οφέρ Γιανάι να μην κρύβει την απογοήτευσή του και μάλιστα δημοσίως. 

Η κάτοχος του EuroCup έχει χάσει τέσσερα σερί ματς Ευρωλίγκας και ενδιάμεσα αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, υπάρχουν μέσα στις τάξεις της διοίκησης άνθρωποι που θεωρούν πως πρέπει να υπάρξει άμεσα αλλαγή προπονητή, αν και αυτό είναι ένα σενάριο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δε μοιάζει να είναι το επικρατέστερο. 

Αν όμως δεν αλλάξει κάτι άμεσα στην ομάδα, τότε όλα είναι ανοικτά με τη θέση του Δημήτρη Ιτούδη να είναι πολύ δύσκολη. 



