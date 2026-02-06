Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/02) - Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06/02).
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 τους Ιταλούς και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
11:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Καλλιτεχνικό Πατινάζ – Ομαδικό
|
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
|
14:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Διοργάνωση 2026
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
|
16:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2026
|
Άμπου Ντάμπι, Hμιτελικοί
|
17:00
|
Novasports Extra 3
|
WTA 250 2026
|
Οστράβα, Ημιτελικός
|
17:00
|
Novasports Extra 2
|
WTA 250 2026
|
Κλουζ Ναπόκα, Ημιτελικός
|
17:00
|
Novasports Extra 1
|
Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία
|
Davis Cup 2026
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
|
18:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2026
|
Άμπου Ντάμπι, Hμιτελικοί
|
19:00
|
Novasports Extra 3
|
WTA 250 2026
|
Οστράβα, Ημιτελικός
|
19:00
|
Novasports Extra 2
|
WTA 250 2026
|
Κλουζ Ναπόκα, Ημιτελικός
|
19:00
|
Novasports Extra 1
|
Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία
|
Davis Cup 2026
|
19:30
|
Novasports Start
|
Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Κάουνας
|
Euroleague
|
19:30
|
Novasports 2HD
|
Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
20:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
World Athletics Indoor Tour Gold 2026
|
Μαδρίτη
|
20:55
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA Action 2025-26 Ε3516
|
Μπάσκετ
|
21:00
|
Novasports Extra 1
|
Νορβηγία - Μεγάλη Βρετανία
|
Davis Cup 2026
|
21:00
|
Novasports 6HD
|
Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο
|
Euroleague
|
21:00
|
Novasports 5HD
|
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
Euroleague
|
21:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης
|
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
|
21:15
|
Novasports Prime
|
Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports News
|
Λεγανές – Γρανάδα
|
Ποδόσφαιρο
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Προημιτελικός)
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ελλάς Βερόνα – Πίζα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Λιντς - Νότιγχαμ Φόρεστ
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Θέλτα – Οσασούνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τσάρλτον – ΚΠΡ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
«Game R1»
|
Εκπομπή
|
23:15
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή