Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/02) - Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 τους Ιταλούς και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: