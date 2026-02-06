Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/02) - «Πήρε Γιάγκουσιτς» ο Παναθηναϊκός
Instagram / Adriano Jagusic
Οnsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 08:35
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/02) - «Πήρε Γιάγκουσιτς» ο Παναθηναϊκός

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (06/02).

Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς «Με 5,2 εκατ. ευρώ πήρε Γιάγκουσιτς», τη στιγμή που εμφανίζεται ο «Ράφα υπό πίεση» αναφορικά με τις σκέψεις της ΠΑΕ.

Από εκεί και πέρα, «Με Ταρέμι στο ντέρμπι» θα πάει ο Ολυμπιακός, μια και έχει τον πρώτο λόγο έναντι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ η ΑΕΚ είναι «Μόνη εναντίον όλων!» λόγω της ποινής με κεκλεισμένων αγώνα.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



