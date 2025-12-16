Ομάδες

ΠΑΟΚ: Η πρώτη του Ζαφείρη με τα «ασπρόμαυρα» (video)
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 20:16
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη, φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και μπήκε και επίσημα στο κλίμα του ΠΑΟΚ, δεχόμενος την καθιερωμένη… υποδοχή πριν από την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο νεοαποκτηθείς μέσος βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (16/12) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά».

Λίγο πριν βγει στο γήπεδο, οι νέοι του συμπαίκτες του φρόντισαν να τον καλωσορίσουν με το γνωστό «φατούρο», στο πλαίσιο της άτυπης παράδοσης που ακολουθείται στις ομάδες για τους νέους παίκτες.

Ο Ζαφείρης θα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο το δικαίωμα συμμετοχής του σε επίσημους αγώνες θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου.

Το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα» αναμένεται στις 7 Ιανουαρίου, στον αγώνα μπαράζ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η πρώτη προπόνηση του Ζαφείρη ως παίκτης του ΠΑΟΚ


