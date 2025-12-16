Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: «Εμφύλιος» για τον Τσάλοφ - Οι ομάδες που «μάχονται» για την απόκτησή του

Eurokinissi Sports

Νέες εξελίξεις στο… σίριαλ του Φέντορ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ προέκυψαν στην Ρωσία, καθώς σύμφωνα με τον Τύπο έχει ξεσπάσει… εμφύλιος για την απόκτησή του.

Την Δευτέρα (15/12) ο Σάντορ Βάργκα, μάνατζερ του Ρώσου επιθετικού ξέσπασε με δηλώσεις του, αποδίδοντας ευθύνες στον Ραζβάν Λουτσέσκου για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί ο πελάτης του στον ΠΑΟΚ, αφετέρου εξέφρασε ανοιχτά την ελπίδα του ότι ο Ρώσος σέντερ φορ θα αποχωρήσει από τον «Δικέφαλο του Βορρά» κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μία ημέρα αργότερα, η ιστοσελίδα «Sovetsky Sport» έφερε στο προσκήνιο νέο ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο Τσάλοφ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στο ρωσικό πρωτάθλημα, με πιθανό προορισμό μία εκ των ΤΣΣΚΑ Μόσχας ή Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, «υπάρχουν δύο σοβαροί διεκδικητές. Ο έμπειρος επιθετικός με ρωσικό διαβατήριο είναι απαραίτητος κυρίως για την ΤΣΣΚΑ και τη Ζενίτ, με την ΤΣΣΚΑ να αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί. Για τον Τσάλοφ είναι η ομάδα της πατρίδας του, ενώ για τους "κυανέρυθρους" πρόκειται για μια γνώριμη και οικεία λύση, ιδιαίτερα με δεδομένη τη μέτρια πορεία της ομάδας. Τον Νοέμβριο, ο γενικός διευθυντής της ΤΣΣΚΑ, Ρόμαν Μπαμπάγιεφ, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο ενδιαφέρον της Ζενίτ: «Το ενδιαφέρον της Ζενίτ αναφέρθηκε από τον Ιβάν Καρπόφ το φθινόπωρο. Ο σύλλογος της Αγίας Πετρούπολης φέρεται να προσέγγισε τον Τσαλόφ τον Φεβρουάριο του 2024, προσφέροντάς του 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο ίδιος ο παίκτης αρνήθηκε. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Η ομάδα του Σεργκέι Σεμάκ χρειάζεται έναν επιθετικό για τους ίδιους λόγους με την ΤΣΣΚΑ, ένα όριο και μια κρίση στην επιθετική της γραμμή».