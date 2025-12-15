Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης, μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις
INTIME SPORTS
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 13:44
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης, μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (14/12) ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος αναμένεται να μπει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ από την ερχόμενη Τρίτη (16/12).

Ο Έλληνας χαφ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις τη Σλάβια Πράγας κι ήρθε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Ζαφείρης αναμένεται να μπει άμεσα στις προπονήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά», όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους νέους συμπαίκτες του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει για αρκετό χρόνο με τον 22χρονο, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ «σφραγίσει» την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League, τότε, θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, όπου επιτρέπεται να γίνουν τρεις αλλαγές.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ζαφείρης: «Τιμή μου να φοράω τα ερυθρόλευκα - Μόνο επιτυχίες στο μέλλον»
1 ώρα πριν Ζαφείρης: «Τιμή μου να φοράω τα ερυθρόλευκα - Μόνο επιτυχίες στο μέλλον»
ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι
1 ώρα πριν AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι
EUROLEAGUE
Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»
1 ώρα πριν Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved