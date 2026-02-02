Ομάδες

Μεντιλίμπαρ: «Όσα συνέβησαν εδώ, δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»
Onsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 00:17
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Μεντιλίμπαρ: «Όσα συνέβησαν εδώ, δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για όσα ακολούθησαν το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, τονίζοντας πως δεν τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όσα συνέβησαν μετά το τέλος του ντέρμπι, ήταν άσχημα. Αυτό σχολίασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» είπε χαρακτηριστικά:

Για το ματς και την εικόνα της ομάδας του: «Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι. Στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα».

Για το τι του άρεσε και τι όχι: «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, εκτός από το πρώτο τέταρτο. Πατήσαμε αρκετά στον αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Χθες με ρώτησες τι γνώμη έχω για τις τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και σου είπα ότι ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σήμερα όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, μετά το γκολ ξανασταμάτησε, στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα. Όσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα. Το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά».



