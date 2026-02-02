Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 01:20
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μεταμεσονύκτιο μήνυμα, έδειξε αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για το 8ο ευρωπαϊκού του Παναθηναϊκού.

Νέο μήνυμα μέσω Instagram έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά το δικαιολογημένο του ξέσπασμα με αφορμή την ήττα από τον Άρη

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού εξέφρασε για μια ακόμα φορά τη σιγουριά του για την κατάληξη που θα έχει η σεζόν. 

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!
BASKET LEAGUE

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για τον Παναθηναϊκό

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για τον Παναθηναϊκό

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό
57 λεπτά πριν Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό
EUROLEAGUE
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
2 ώρες πριν Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»
3 ώρες πριν ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
3 ώρες πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved