ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με τοποθέτησή της τονίζει πως δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμός, ενώ υπογράμμισε ότι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν στα όσα ανέφεραν από τον Ολυμπιακό, μετά το ντέρμπι στην «Allwyn Arena».

Μεταξύ, άλλων από την ΠΑΕ ΑΕΚ υπογραμμίζουν ότι: «Δεν έγινε κανένας τραμπουκισμός, κρίνουν εξ' ιδίων τα αλλότρια για τον ξυλοδαρμό Ρότα, Κοϊτά στο Καραϊσκάκη που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης».

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας: Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή, ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00.10. Ο κ.Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοί που καταγγέλλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι... Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών... Εξ' ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμοί. Τα ψέματα τους προφανώς έχουν κοντά πόδια. Σε αντίθεση με αυτούς που χτύπησαν τον Ρότα και τον Κοϊτά στο γήπεδο τους. Όλοι θυμούνται τον ξυλοδαρμό τους, το θέμα είναι στην εισαγγελία και έχουν αναγνωριστεί οι δράστες, στο Καραϊσκάκη. Όσο για τον Μεντιλιμπαρ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε στους μεταφραστές του να του μεταφέρουν ότι δεν έχει τίποτα μαζί του κι ότι έχει με την ντροπή από κάποιους στον χώρο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης».