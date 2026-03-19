Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/03) - «Vamos Panathinaikos»
INTIME SPORTS
Onsports Team 19 Μαρτίου 2026, 08:34
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/03) - «Vamos Panathinaikos»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (19/03).

Μία τεράστια πρόκληση έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζουν την Μπέτις στην Ισπανία, στη ρεβάνς της νίκης τους 1-0 στο ΟΑΚΑ, πριν μία εβδομάδα. «Vamos, Panathinaikos» είναι το σύνθημα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Παράλληλα, «ΑΕΚάρα κι απόψε είναι η βραδιά σου», αφού το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Τσέλιε, μετά το 4-0 στην Σλοβενία και θέλει το 2Χ2 μπροστά στον κόσμο της, τη στιγμή που «Ευρωπαία κυρίαρχη» είναι η «Βασίλισσα» στο μπάσκετ, αφού άλωσε το Βερολίνο και εξασφάλισε πλεονέκτημα έδρας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved