Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/03) - «Vamos Panathinaikos»

Μία τεράστια πρόκληση έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζουν την Μπέτις στην Ισπανία, στη ρεβάνς της νίκης τους 1-0 στο ΟΑΚΑ, πριν μία εβδομάδα. «Vamos, Panathinaikos» είναι το σύνθημα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Παράλληλα, «ΑΕΚάρα κι απόψε είναι η βραδιά σου», αφού το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Τσέλιε, μετά το 4-0 στην Σλοβενία και θέλει το 2Χ2 μπροστά στον κόσμο της, τη στιγμή που «Ευρωπαία κυρίαρχη» είναι η «Βασίλισσα» στο μπάσκετ, αφού άλωσε το Βερολίνο και εξασφάλισε πλεονέκτημα έδρας.