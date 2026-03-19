Πόλο: Κυρίαρχος ο Απόλλων Σμύρνης απέναντι στον Πανιώνιο

Εντυπωσιακά βελτιωμένη στην άμυνα και με τους Μανώλη Σολανάκη και Νίκολα Μπογκντάνοβιτς να σκοράρουν από τέσσερις φορές, η ομάδα του Τεό Λοράντου κυριάρχησε και διατηρεί την τρίτη θέση του Γκρουπ 1. Για τις δύο ομάδες, το αποψινό ματς ήταν ένα δυνατό τεστ ενόψει των δύο ομίλων της προημιτελικής φάσης του Conference Cup, τους οποίους θα φιλοξενήσουν επί αθηναϊκού εδάφους, το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.

Νωρίτερα, η Βουλιαγμένη «άλωσε» το Ποσειδώνιο, νικώντας 17-16 τον ΠΑΟΚ, με μία απίθανη ανατροπή από το -6 του ημιχρόνου (10-4). Με πρωταγωνιστή τον Κας Τε Ρίλε, που πέτυχε έξι γκολ, και την πολύ σημαντική συμβολή του 19χρονου τερματοφύλακα Τάσου Γιαννόπουλου, που αντικατέστησε στο τρίτο οκτάλεπτο τον Μάνο Ανδρεάδη, ο ΝΟΒ «γύρισε» το ματς και προηγήθηκε 15-13, 3,5 λεπτά πριν τη λήξη. Ο φορτωμένος με ποινές ΠΑΟΚ (έχασε συνολικά πέντε παίκτες, εκ των οποίων ο Μπέγκο αποβλήθηκε με αντικατάσταση, όπως και ο Σπάχιτς από τη Βουλιαγμένη) ισοφάρισε προσωρινά σε 15-15 με τον Χρήστο Μπιτσάκο, αλλά με γκολ του Γιάννη Τόττη στον παίκτη παραπάνω και πέναλτι του Τε Ρίλε, οι φιλοξενούμενοι ξαναπήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Μπιτσάκος μείωσε με πέναλτι, όμως οι «ασπρόμαυροι» έχασαν δύο ευκαιρίες με αριθμητικό πλεονέκτημα και δεν κατάφεραν να πάρουν έστω και το βαθμό της ισοπαλίας.

Στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε 24-7 το Παλαιό Φάληρο, πέτυχε το «19 στα 19» στο πρωτάθλημα και στρέφει πλέον την προσοχή του στο κομβικό ματς του Champions League με την Μπρέσια, την ερχόμενη Τρίτη (24/3) στο «Πέτρος Καπαγέρωφ». Ο Βαγγέλης Πούρος με πέντε γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς, ο οποίος ξεκούρασε τους Γκέργκο Ζάλανκι και Παναγιώτη Τζωρτζάτο.



Για το Γκρουπ 2, η Γλυφάδα με έξι γκολ του Γρηγόρη Γιαννόπουλου επικράτησε 15-8 του ΝΟ Πατρών και ο Υδραϊκός συνέτριψε 18-3 τα Χανιά, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον «αγκαλιά» με το εισιτήριο για τα play-in. Στη Θεσσαλονίκη, ο Εθνικός με ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο επικράτησε 15-10 του αξιόμαχου ΟΦΘ και «σφράγισε» και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Η Χίος, τέλος, νίκησε εύκολα στη Λάρισα με 26-13 την τοπική ομάδα, που δύσκολα θα αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό.