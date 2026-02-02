Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό

Onsports Team

Απέναντι στην Ουγγαρία θα διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό και το μετάλλιο η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φουντσάλ.

Η Ουγγαρία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον ΣΤ’ όμιλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Αυτό σημαίνει πως η Εθνική πόλο γυναικών θα την αντιμετωπίσει στον ημιτελικό.

Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη (3/2) στις 19:15, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με έναν αγώνα… θρίλερ έπεσε η αυλαία της δεύτερης φάσης. Η Ισπανία νίκησε την Ολλανδία 16-13 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 13-13), αλλά το αποτέλεσμα αυτό την αφήνει εκτός ημιτελικών, για πρώτη φορά από το 2012. Με το βαθμό που πήραν, οι «οράνιε» του Ευάγγελου Δουδέση κατέλαβαν την πρώτη θέση στον ΣΤ΄ όμιλο και θα παίξουν στα ημιτελικά με την Ιταλία.