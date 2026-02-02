Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό
Onsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 02:27
ΣΠΟΡ / Ελλάδα

Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό

Απέναντι στην Ουγγαρία θα διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό και το μετάλλιο η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φουντσάλ.

Η Ουγγαρία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον ΣΤ’ όμιλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Αυτό σημαίνει πως η Εθνική πόλο γυναικών θα την αντιμετωπίσει στον ημιτελικό.

Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη (3/2) στις 19:15, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με έναν αγώνα… θρίλερ έπεσε η αυλαία της δεύτερης φάσης. Η Ισπανία νίκησε την Ολλανδία 16-13 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 13-13), αλλά το αποτέλεσμα αυτό την αφήνει εκτός ημιτελικών, για πρώτη φορά από το 2012. Με το βαθμό που πήραν, οι «οράνιε» του Ευάγγελου Δουδέση κατέλαβαν την πρώτη θέση στον ΣΤ΄ όμιλο και θα παίξουν στα ημιτελικά με την Ιταλία.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό
1 ώρα πριν Πόλο: Αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Ουγγαρία στον ημιτελικό
EUROLEAGUE
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
2 ώρες πριν Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»
3 ώρες πριν ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
3 ώρες πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved