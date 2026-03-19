Euroleague: Σημαντικά «διπλά» για Μπαρτσελόνα και Μονακό

Τις 18 νίκες έφτασαν Μπαρτσελόνα και Μονακό, πετυχαίνοντας σημαντικές εκτός έδρας επικρατήσεις. Οι «μπλαουγκράνα» πήραν το ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια 66-62, ενώ η ομάδα από το Πριγκιπάτο έκανε ανατροπή απ’ το -10 και επικράτησε 98-93 στο «σπίτι» της Έφες.

Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε την Βαλένθια στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν λίγο πριν το φινάλε στο +3 (62-59). Ωστόσο, ο Κλάιμπερν είχε διαφορετική άποψη και σημειώνοντας πέντε προσωπικούς πόντους στο σερί 7-0, πρωτοστάτησε στην ανατροπή, διαμορφώνοντας από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό σκορ. Κορυφαίος των νικητών ο Τζόελ Πάρα με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στους 13 σταμάτησε ο Γουίλ Κλάιμπερν. Από τη Βαλένθια, ξεχώρισε ο Νιλ Σάκο με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 52-53,62-66

Στην Κωνσταντινούπολη η Μονακό χωρίς και τον Μάικ Τζέιμς, έπαιζε ουσιαστική μισή. Με 9 διαθέσιμους παίκτες βρέθηκε να χάνει με 10 πόντους στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου. Όμως δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση στην τελική ευθεία έκανε την ανατροπή για να επικρατήσει 98-93. Ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 18-14.

Τη διαφορά έκανε ο Ντιαλό και ο Μπλοσομγκέιμ που είχαν από 17 πόντους. Όσους σημείωσε και ο εξαιρετικός Στραζέλ. Για την Έφες ο Χαζέρ είχε 26 και πιο πίσω ήταν ο Λι με 13.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-45, 73-66, 93-98