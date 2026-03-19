Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η τεράστια ευκαιρία του Πελίστρι και το γκολ του Ρουιμπάλ - Βίντεο
Οnsports Team 19 Μαρτίου 2026, 22:20
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Δείτε τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Φακούντο Πελίστρι και το γκολ που δέχθηκαν οι «πράσινοι» αμέσως μετά.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα με την Μπέτις, όταν ο Φακούντο Πελίστρι βρέθηκε σε θέση τετ α τετ στο 4ο λεπτό μετά από εξαιρετική κάθετη του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Ουρουγουανός ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει, με τον Λόπεθ να αποκρούει με το πόδι.

Τέσσερα λεπτά μετά, όμως, μετά από δυνατό σουτ του Κούτσο στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ρουιμπάλ ήταν ολομόναχος στην επαναφορά  της  μπάλας και σκόραρε από κοντά για το 1-0.

Δείτε τη φάση και το γκολ:

Μπέτις-Παναθηναϊκός | Το χαμένο τετ α τετ του Πελίστρι!

Μπέτις-Παναθηναϊκός | Tο 1-0 με τον Ρουιμπάλ



Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved