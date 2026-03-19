Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η τεράστια ευκαιρία του Πελίστρι και το γκολ του Ρουιμπάλ - Βίντεο

Μπέτις - Παναθηναϊκός : Δείτε τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Φακούντο Πελίστρι και το γκολ που δέχθηκαν οι «πράσινοι» αμέσως μετά.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα με την Μπέτις, όταν ο Φακούντο Πελίστρι βρέθηκε σε θέση τετ α τετ στο 4ο λεπτό μετά από εξαιρετική κάθετη του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Ουρουγουανός ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει, με τον Λόπεθ να αποκρούει με το πόδι.

Τέσσερα λεπτά μετά, όμως, μετά από δυνατό σουτ του Κούτσο στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ρουιμπάλ ήταν ολομόναχος στην επαναφορά της μπάλας και σκόραρε από κοντά για το 1-0.

Δείτε τη φάση και το γκολ: