· Ολυμπιακός

Η απορία του Μπλόσομγκεϊμ για τον MVP του Final Four

Με δημοσίευσή του στο «X» ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έμεινε έκπληκτος με το βραβείο του MVP του Final Four, υποστηρίζοντας πως αυτό έπρεπε να καταλήξει στα χέρια του Άλεκ Πίτερς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague στο Telekom Center και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

MVP του Final Four από πλευράς «ερυθρόλευκων» αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους.

Με ποστάρισμα στο «X» ωστόσο, ο άσος της Μονακό Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ σχολίασε την απόφαση, κρίνοντας πως το βραβείο έπρεπε να καταλήξει στα χέρια του Άλεκ Πίτερς

«LOL... ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι MVP του F4???».

