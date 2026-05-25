Η απορία του Μπλόσομγκεϊμ για τον MVP του Final Four
Με δημοσίευσή του στο «X» ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έμεινε έκπληκτος με το βραβείο του MVP του Final Four, υποστηρίζοντας πως αυτό έπρεπε να καταλήξει στα χέρια του Άλεκ Πίτερς.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague στο Telekom Center και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.
MVP του Final Four από πλευράς «ερυθρόλευκων» αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους.
«LOL... ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι MVP του F4???».