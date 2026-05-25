Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα – «Βαθιά θλίψη και οδύνη»

Τον Παρασκευά Άντζα αποχαιρέτισε ο Ολυμπιακός.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση της απώλειας του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία, μόλις 49 ετών, έπειτα από τη «μάχη» που έδινε με την ασθένεια ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της είδησης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου αγωνίστηκε ο Δραμινός αμυντικός, τον αποχαιρέτισε με μήνυμα στα επίσημα προφίλ του συλλόγου στα social media.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρεται στο μήνυμα.

