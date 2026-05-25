Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πότε επιστρέφει ο Φορτούνης - Γιατί… καθυστερεί το deal

Ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό, μετά τη διετή παρουσία του στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη συμφωνήσει και να απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Καλίτζ.

Την περασμένη σεζόν ο Φορτούνης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας 10 γκολ και 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με… double-double.

Για να ολοκληρωθεί και επίσημα η επιστροφή του στο μεγάλο Λιμάνι, απομένει να μείνει και τυπικά ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ, κάτι που αναμένεται να συμβεί το επόμενο διάστημα.

