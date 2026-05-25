Αυτό είναι το συμβόλαιο της Ντουμπάι στον Πασκουάλ

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, με την Ντουμπάι να είναι αποφασισμένη να κάνει ότι χρειαστεί προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα των ΗΑΕ αναμένεται να προσφέρει στον Καταλανό τεχνικό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις οικονομικές απολαβές να αγγίζουν συνολικά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά ο έμπειρος προπονητής δεν μοιάζει να έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση μιας και περιμένει να δει τι άλλες επιλογές θα προκύψουν μέχρι το τέλος της σεζόν.