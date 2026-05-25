Σαλάχ στο αντίο του: «Έκλαψα πιο πολύ από ποτέ, φέραμε τον σύλλογο εκεί που του αξίζει»

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε της σεζόν της με την εντός έδρας ισοπαλία με τη Μπρέντφορντ στο «Άνφιλντ».

Τα βλέμματα όπως ήταν λογικό τράβηξε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο να πραγματοποιεί την τελευταία του εμφάνιση με τα «κόκκινα» σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο απόγευμα στο Μέρσεισαϊντ.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Σαλάχ δήλωσε:

«Θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει περισσότερους τίτλους Premier League εάν δεν ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα όλα αυτά τα χρόνια»,είπε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτσον στο «αντίο» του, ενώ ο «Φαραώ», ανέφερε, όντας εμφανώς συγκινημένος: «Έκλαψα πολύ, περισσότερο από ότι έχω κλάψει σε όλη τη ζωή μου. Πολύ σκληρό να αφήνω ένα τέτοιο μέρος. Δεν είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Τα καταφέραμε και φέραμε τον σύλλογο εκεί που ανήκει.

Κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι αν θα ήθελα περισσότερα από όσα πέτυχα. Αλήθεια, όχι, τα πήραμε όλα. Βλέπουμε την αγάπη του κόσμου και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. Το μήνυμά μου σε όλους τους παίκτες: δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι η σκληρή δουλειά και να τα δίνεις όλα. Πάντα».