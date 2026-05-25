· Λίβερπουλ

Σαλάχ στο αντίο του: «Έκλαψα πιο πολύ από ποτέ, φέραμε τον σύλλογο εκεί που του αξίζει»

Στο τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, ο εμβληματικός Μοχάμεντ Σαλάχ λύγισε, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό των «ρεντς».

Σαλάχ στο αντίο του: «Έκλαψα πιο πολύ από ποτέ, φέραμε τον σύλλογο εκεί που του αξίζει»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε της σεζόν της με την εντός έδρας ισοπαλία με τη Μπρέντφορντ στο «Άνφιλντ».

Τα βλέμματα όπως ήταν λογικό τράβηξε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο να πραγματοποιεί την τελευταία του εμφάνιση με τα «κόκκινα» σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο απόγευμα στο Μέρσεισαϊντ.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Σαλάχ δήλωσε:

«Θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει περισσότερους τίτλους Premier League εάν δεν ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα όλα αυτά τα χρόνια»,είπε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτσον στο «αντίο» του, ενώ ο «Φαραώ», ανέφερε, όντας εμφανώς συγκινημένος: «Έκλαψα πολύ, περισσότερο από ότι έχω κλάψει σε όλη τη ζωή μου. Πολύ σκληρό να αφήνω ένα τέτοιο μέρος. Δεν είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Τα καταφέραμε και φέραμε τον σύλλογο εκεί που ανήκει.

Κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι αν θα ήθελα περισσότερα από όσα πέτυχα. Αλήθεια, όχι, τα πήραμε όλα. Βλέπουμε την αγάπη του κόσμου και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. Το μήνυμά μου σε όλους τους παίκτες: δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι η σκληρή δουλειά και να τα δίνεις όλα. Πάντα».

COMMENTS
LATEST NEWS
12:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ... »

12:23 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: «Φουλάρει για Μπάρμπα στα στόπερ»

12:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραϊανός Δέλλας: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του στην Γωγώ Μαστροκώστα - «Αγγελέ μου, πέτα ψηλά»

12:06 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Πάει και για Κι μετά τον Μοντέρο

12:03 SUPER LEAGUE

AEK: Η Μπεσίκτας κάνει όνειρα για Νίκολιτς - Ποια είναι η πραγματικότητα

11:59 EUROLEAGUE

Η απορία του Μπλόσομγκεϊμ για τον MVP του Final Four

11:36 SUPER LEAGUE

Παρασκευάς Άντζας: Τι είναι η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) απ’ την οποία έπασχε

11:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαλάχ στο αντίο του: «Έκλαψα πιο πολύ από ποτέ, φέραμε τον σύλλογο εκεί που του αξίζει»

11:19 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα – «Βαθιά θλίψη και οδύνη»

11:01 SUPER LEAGUE

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

10:59 EUROLEAGUE

Αυτό είναι το συμβόλαιο της Ντουμπάι στον Πασκουάλ

10:39 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πότε επιστρέφει ο Φορτούνης - Γιατί… καθυστερεί το deal

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας