Ηρακλής: «Φουλάρει για Μπάρμπα στα στόπερ»

Την πρώτη μεταγραφή στην εποχή του Βάλτερ Ματσάρι είναι έτοιμος να κάνει ο Ηρακλής, με δημοσίευμα του εξωτερικού να αναφέρει πως οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Φεντερίκο Μπάρμπα για την αμυντική γραμμή.

Το who is who του Φεντερίκο Μπάρμπα

Ο Φεντερίκο Μπάρμπα αποτελεί επιλογή Ματσάρι. Ο ύψους 1.87 32χρονος αμυντικός αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Περσίμπ, ομάδα 1ης κατηγορίας στην Ινδονησία, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε επίπεδο Serie A και LaLiga με ομάδες όπως η Κόμο, Μπενεβέντο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Έμπολι και Κιέβο Βερόνα.

Σε επαγγελματικό επίπεδο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 409 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και έξι ασίστ.