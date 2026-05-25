Ηρακλής: «Φουλάρει για Μπάρμπα στα στόπερ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Ηρακλής βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο να κλείσει την μεταγραφή του Φεντερίκο Μπάρμπα, αποτελόντας την πρώτη κίνηση του Βάλτερ Ματσάρι στην αμυντική γραμμή του «Γηραιού»

Την πρώτη μεταγραφή στην εποχή του Βάλτερ Ματσάρι είναι έτοιμος να κάνει ο Ηρακλής, με δημοσίευμα του εξωτερικού να αναφέρει πως οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Φεντερίκο Μπάρμπα για την αμυντική γραμμή.

Το who is who του Φεντερίκο Μπάρμπα

Ο Φεντερίκο Μπάρμπα αποτελεί επιλογή Ματσάρι. Ο ύψους 1.87 32χρονος αμυντικός αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Περσίμπ, ομάδα 1ης κατηγορίας στην Ινδονησία, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε επίπεδο Serie A και LaLiga με ομάδες όπως η Κόμο, Μπενεβέντο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Έμπολι και Κιέβο Βερόνα.

Σε επαγγελματικό επίπεδο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 409 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και έξι ασίστ.

