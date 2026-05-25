ΑΕΚ – Άρης: «Όλα έχουν όρια, ντροπή» - Κατέβηκε η επίμαχη ανάρτηση πριν το Game 3

Η ΑΕΚ και ο Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Game 3 των προημιτελικών στη SUNEL Arena (25/05, 19:00), με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός.

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, η ΚΑΕ Άρης προχώρησε σε ανάρτηση στα social media για το pregame του αγώνα, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε εμφανιζόταν κομμένο το κεφάλι του Δικέφαλου Αετού, δηλαδή του εμβλήματος της ΑΕΚ και συμβόλου του Ελληνισμού και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με την Ένωση να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία έκανε λόγο για ντροπιαστική εικόνα και για ενέργεια που ξεπέρασε κάθε όριο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Επί σειρά ετών, η ΑΕΚ ΒC και τούτο είναι αυταπόδεικτο, ουδέποτε προκάλεσε, με αναρτήσεις στα social media ή αλλού, και κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Το «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελούσε ανέκαθεν για εμάς προτεραιότητα κάθε δραστηριότητας, ακόμη και σε περιόδους βαθύτατης πόλωσης. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η προκλητική και σοκαριστική pre-game ανάρτηση του Άρη Βetsson στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram – που δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα εν όψει του αυριανού αγώνα – αποτελεί εκ παραδρομής «αστοχία», και διέλαθε την προσοχή των υπευθύνων».

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε και την τοποθέτηση της ΑΕΚ, η ΚΑΕ Άρης προχώρησε άμεσα στη διαγραφή της ανάρτησης, αναγνωρίζοντας το λάθος που έγινε.

Η επίμαχη ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης πριν από τον αγώνα της SUNEL Arena: