Μήπως πρέπει να δούμε τον Greek Freak σε ταινία του Dwayne "The Rock" Johnson;

Ο ένας είναι από τους πιο δημοφιλής ηθοποιούς παγκοσμίως και ειδικά στις ΗΠΑ, ο άλλος είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον χώρο του μπάσκετ, και όχι μόνο.

Ο Dwayne "The Rock" Johnson και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξελίχθηκαν στο πιο απρόσμενο μεν, αλλά παράλληλα ταιριαστό δίδυμο για χάρη της προώθησης της ταινίας Moana που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου του 2026, σε ένα σποτ που πραγματικά μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν κάποιος θεωρούσε ότι δύο τόσο διάσημα πρόσωπα δεν χωράνε μαζί στην ίδια οθόνη, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, μάλλον έκαναν λάθος.

Στο εν λόγω βίντεο, οι δύο πρωταγωνιστές βρίσκονται μέσα σε ένα… τατουατζίδικο, όπου ο Rock «χτυπάει» τατού «Greek Freak» στον Giannis αλλά την ίδια στιγμή του δίνει να φορέσει περούκα με μακριά μαλλιά όπως της Moana.

Δεν είναι και για Όσκαρ, σίγουρα όμως ήταν από εκείνα που μας έφτιαξαν τη διάθεση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως αμφότεροι πέρα από θηριώδεις, έχουν τεράστια όρεξη για χαβαλέ όποτε εμφανίζονται.

Και ειλικρινά, αν ποτέ ο Dwayne αναζητήσει έναν νέο alter ego, πέρα από τον Kevin Hart, τότε ίσως να κοιτάξει προς ΝΒΑ πλευρά. Ο Giannis το κατέχει, και να είστε σίγουροι πως οι εισπράξεις θα εκτοξευτούν.

“Από το Μιλγουόκι στο Μότου Νούι, ο θρύλος αναγνωρίζει το θρύλο”, έγραψε στη σχετική ανάρτησή του ο λογαριασμός του Instagram του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.