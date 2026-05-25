Παρασκευάς Άντζας: Συλλυπητήρια από ΕΠΟ και ΚΑΕ Ολυμπιακός

Το δικό τους «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα έστειλαν οι ΕΠΟ και ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 49 ετών και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε επίσημα τη θλίψη της, εκφράζοντας παράλληλα και τα συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα.

Ο Παρασκευάς Άντζας διέθετε στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε 26 φορές φορές με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας με την οποία συμμετείχε στο EURO 2008, ενώ υπήρξε και μέλος των μικρότερων κλιμακίων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων με κορυφαία διάκριση τη συμμετοχή στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων 1998.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό το 1993 και έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό φίλαθλο κοινό από τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Καλό ταξίδι στο φως».

«Αντίο» από ΚΑΕ Ολυμπιακός

Τον Παρασκευά Άντζα αποχαιρέτισε και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, με μήνυμά της στα επίσημα προφίλ του συλλόγου.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα.

Έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία.

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

