Τέλος ο Χαριστέας από την Κηφισιά

Μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά, η διοίκηση της Κηφισιάς ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Άγγελο Χαριστέα ο οποίος ασκούσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Αναλυτικά η ανακοίνση της ομάδας:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος εκτελούσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε, τον επαγγελματισμό και το ήθος του.Πρεσβεύοντας μέχρι κεραίας τις αξίες της Κηφισιάς, ο Άγγελος Χαριστέας επιβεβαίωσε όλα όσα ήδη γνωρίζαμε για εκείνον, αφού εργάστηκε με προσήλωση και απόλυτη αφοσίωση με στόχο την υλοποίηση των στόχων της Κηφισιάς, όπως κι έγινε.

Του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.Για όλους στον σύλλογο αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή η συνεργασία με μια τόσο σημαντική και μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σ’ ευχαριστούμε, Άγγελε!»