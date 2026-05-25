Τέλος ο Χαριστέας από την Κηφισιά

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστέα ανακοίνωσε η Κηφισιά, με τον παλαίμαχο επιθετικό να αφήνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Τέλος ο Χαριστέας από την Κηφισιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά, η διοίκηση της Κηφισιάς ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Άγγελο Χαριστέα ο οποίος ασκούσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Αναλυτικά η ανακοίνση της ομάδας:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος εκτελούσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε, τον επαγγελματισμό και το ήθος του.Πρεσβεύοντας μέχρι κεραίας τις αξίες της Κηφισιάς, ο Άγγελος Χαριστέας επιβεβαίωσε όλα όσα ήδη γνωρίζαμε για εκείνον, αφού εργάστηκε με προσήλωση και απόλυτη αφοσίωση με στόχο την υλοποίηση των στόχων της Κηφισιάς, όπως κι έγινε.

Του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.Για όλους στον σύλλογο αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή η συνεργασία με μια τόσο σημαντική και μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σ’ ευχαριστούμε, Άγγελε!»

COMMENTS
LATEST NEWS
13:48 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Πρεμιέρα την Τρίτη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

13:47 NBA

NBA: Ανακοινώθηκαν οι κορυφαίες πεντάδες της σεζόν

13:46 BET ON

Βόλφσμπουργκ για την παραμονή!

13:31 MVP

Μήπως πρέπει να δούμε τον Greek Freak σε ταινία του Dwayne "The Rock" Johnson;

13:26 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Άρης: «Όλα έχουν όρια, ντροπή» - Κατέβηκε η επίμαχη ανάρτηση πριν το Game 3

13:13 SUPER LEAGUE

Τέλος ο Χαριστέας από την Κηφισιά

13:10 EUROLEAGUE

«Δεν θα αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης της Βαλένθια ο Μοντέρο»

12:59 SUPER LEAGUE

Παρασκευάς Άντζας: Συλλυπητήρια από ΕΠΟ και ΚΑΕ Ολυμπιακός

12:45 MVP

Ένα μπράβο στη Ρεάλ Μαδρίτης θα πει κανείς;

12:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: «Υπήρχε προκαθορισμένος νικητής» - Ξέσπασμα από τον διευθυντή της AS

12:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ... »

12:23 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: «Φουλάρει για Μπάρμπα στα στόπερ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας