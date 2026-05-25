«Δεν θα αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης της Βαλένθια ο Μοντέρο»

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ζαν Μοντέρο, με τον νεαρό άσο να βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας του.

Το όνομα του τα τελευταία 24ωρα συνδέεται έντονα τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με τη Βαλένθια, ενώ στο «κάδρο» παραμένει πάντα και το ενδεχόμενο μετακίνησης στο NBA.

Τελεσίγραφο από τη Βαλένθια

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, η διοίκηση της Βαλένθια έχει ζητήσει από τον παίκτη να απαντήσει άμεσα στην πρόταση ανανέωσης που του έχει καταθέσει.

Όπως αποκάλυψε Ισπανός δημοσιογράφος, οι «νυχτερίδες» φέρονται να έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία το τέλος του μήνα, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούν για την απόκτηση αντικαταστάτη.

Η στάση αυτή δείχνει την επιθυμία της ισπανικής ομάδας να ξεκαθαρίσει γρήγορα το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Νέα δεδομένα από τη «Mundo Deportivo»

Την ίδια ώρα, η «Mundo Deportivo» παρουσιάζει την υπόθεση ακόμη πιο προχωρημένη, υποστηρίζοντας ότι ο Μοντέρο έχει ουσιαστικά πάρει την απόφασή του.

Το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο τη Βαλένθια αλλά επηρεάζουν άμεσα και τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρακολουθεί στενά την υπόθεση και εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Παράλληλα, ο ταλαντούχος γκαρντ εξακολουθεί να έχει βλέψεις για το NBA, κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.