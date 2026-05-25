ΠΑΕ ΑΕΚ: «Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ... »

Ο Τραϊανός Δέλλας βιώνει ένα τεράστιο δράμα, με την απώλεια της συζύγου του και η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι στο πλευρό του. 

Ο Τραϊανός Δέλλας βιώνει ένα δράμα μετά τον θάνατο της συζύγου του Γωγώς Μαστροκώστα και η ΠΑΕ ΑΕΚ στέλνει το δικό της μήνυμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει.

Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ...

Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ...

Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου.

