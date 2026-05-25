Τραϊανός Δέλλας: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του στην Γωγώ Μαστροκώστα - «Αγγελέ μου, πέτα ψηλά»

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος και πρώην Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας θρηνεί τον χαμό της συζύγου του, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 55 ετών έπειτα από σκληρή μάχη.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραϊανός Δέλλας θέλησε να την αποχαιρετίσει μ’ ένα σπαρακτικό μήνυμα που ραγίζει καρδιές. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά».